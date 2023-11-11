هذا ما وصل إليه محمد فراج من خلال فيلم "فوي فوي فوي" بعد نجاحه الكبير في الصالات السينمائية

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الممثل المصري محمد فراج بتحقيق نجاح كبير من خلال فيلمه "فوي فوي فوي"، حيث حقق إيرادات مهمة في شباك التذاكر متصدراً في مصر.

الفيلم الذي يطرح موضوع رغبة الشباب بالهجرة من بلدهم بسبب البطالة والاوضاع الصعبة، يكشف كيف لا يتردد البعض في اتباع اساليب ملتوية للوصول الى مبتغاه في قصة خارجة عن المألوف وتحتوي على المواقف الكوميدية.

"فوي فوي فوي" حقق في 24 ساعة أكثر من 280 ألفا و594 جنيه ليتجاوز ما حققه منذ بداية عرضه الـ 32 مليون جنيه.

الفليم تم اختياره لتمثيل مصر في الاوسكار ليتنافس في فئة أفضل فيلم عالمي.



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