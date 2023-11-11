صفاء سلطان: "لا للذل لا للمهانة"

ميرنا وليد - بيروت - دعمت الممثلة صفاء سلطان فل . .سطين في ظل الظروف المأساوية التي تمر عليها، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "صفاء ابنة سمير ابن جنين أبناء ف.ل..سطين والأردن النشمية الدمشقية.. امرأة حرة مؤمنة وأخت رجال محمد وسلطان وحمزه شعاري لا للذل لا للمهانة.. نعم للعزة ونعم للكرامة، طوفان الأ. قصى، فل. س.طين لنا".

وكانت أحدثت الممثلة صفاء سلطان مؤخرا حالة من الجدل الواسع، وذلك بعد مطالبتها الشعب المصري بـ فتح معبر رفح ومساعدة أهالي قطاع غز.ة في فلسـ طين.

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