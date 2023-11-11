سيريناي ساريكايا بعلاقة عاطفية مع حبيب زميلتها السابق

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان النجمة سيريناي ساريكايا بعلاقة عاطفية مع المغني التركي مارت ديمير ، الذي كان مرتبطا سابقا بالممثلة سيراي كايا.

وكانت تحدثت الصحافة مؤخراً عن ان والد الممثلة جانسو توسون خان زوجته مع والدة زميلتها سيريناي ساريكايا، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور.

وفي تعليق لوالدة جانسو قالت لوسائل إعلام تركية: " لست في وضع يسمح لي بالتحدث ولكن كل الاخبار صحيحة ، فوضت امري بهم الى الله"، ولاقت الدعم الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذي أرادوا معرفة رأي سيريناي ساريكايا في هذا الأمر، الا انها لم تعلّق بعد على الخبر.

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