جوني ديب ينتهي من تصوير أحدث أفلامه " Modi"

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى جوني ديب من تصوير مشاهد إخراج أحدث أعماله السينمائية بعنوان"modi"، ونشر صورة من كواليس تصوير الفيلم في بودابست بالمجر وهو يصفق لفريق عمل الفيلم، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".

وكان ديب قد وجه الشكر لفريق العمل قائلا: "إلى عائلة فيلم "modi"العزيزة، شكرًا على كل جهودكم الإستثنائية التي بدونها لم يكن من الممكن إنتاج هذا الفيلم، أرجو أن تتقبلوا إعجابي وتقديري واحترامي ومحبتي الأبدية"، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "بيبول" الأمريكية.



وتدور أحداث الفيلم حول 48 ساعة في حياة الرسام والنحات أميديو موديلياني، وقال ديب في تصريح سابق: "ملحمة حياة السيد موديلياني هي ملحمة يشرفني ويشعرني بالتواضع حقًا أن أعرضها على الشاشة، لقد كانت حياة مليئة بالمصاعب الكبيرة، لكنها كانت انتصارًا في نهاية المطاف، قصة إنسانية عالمية يمكن لجميع المشاهدين التعرف عليها".

فيلم "modi" هو التجربة الإخراجية الثانية لـ جوني ديب، بعد فيلم “The Brave"، عام 1997، والذي لعب دور البطولة فيه أيضًا إلى جانب مارلون براندو، والفيلم مأخوذ عن مسرحية كتبها دينيس ماكنتاير وتم تحويلها إلى نص سينمائي على يد جيرزي وماري كرومولوفسكي.