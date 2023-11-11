شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي ورانيا يوسف ينتهيان من تصوير فيلم "كتف قانونى" تمهيدا لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "كتف قانوني" من تصويره بالكامل، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض السينمائية والمقرر له فى موسم أفلام رأس السنة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقي حول سيدة أعمال تدعى "ماجدة" تتعرض للعديد من المشكلات ومحاولات لايذائها ولكنها تنجو منها وتستطيع الحصول على حقها خلال الأحداث.

فيلم "كتف قانونى"، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، رانيا يوسف، كريم عفيفى، انتصار، عارفة عبدالرسول، دارين حداد، بدرية طلبة، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، أيمن قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف وهم حسن الرداد، محمد رضوان، شمس ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال واخراج سامح عبدالعزيز.



ابطال فيلم كتف قانونى ابطال فيلم كتف قانونى



هالة صدقى ورانيا يوسف

وقدمت هالة صدقى في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جعفر العمدة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، زينة، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.