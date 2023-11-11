شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "بلوموندو" لحسن الرداد: الفيلم يحمل العديد من المفاجآت الكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الكاتب حازم ويفي، إلى السينما، بتجربة فنية جديدة من خلال فيلم "بلوموندو" بطولة الفنان حسن الرداد، والمقرر عرضه في دور العرض اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، ليُعد أولى الأفلام التي تشارك مبكراً في موسم أفلام رأس السنة.

وأعرب حازم ويفي، في بيانٍ صحفي، عن سعادته البالغة بتعاونه مع حسن الرداد، والمخرج ياسر سامي، مؤكداً أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت الكوميدية، معرباً عن آماله بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات.



كواليس فيلم بلوموندو

وأوضح أن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف بعيداً عن الإفيهات، قائلاً: "حاولنا كتابة عمل مختلف في البناء، ويعتمد على كوميديا الموقف وتوظيفها في قالب فني مميز"، فيما وجه الشكر لكل الفنانين المشاركين في العمل، لاسيما وأنه يضم أكثر من 22 ممثلا كوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان حسن الرداد، كل من هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تماماً.

يذكر أن حازم ويفي، هو شاعر ومؤلف، سبق وتعاون مع فريق "وسط البلد" نهاية فترة التسعينيات وقدّم معهم أكثر من أغنية، مثل "شمس النهار" و"أنتيكا"، كما تعاون مع عدد من المطربين والفرق الغنائية، مثل "كايروكي" في أغنية "عم غريب"، وحمزة نمرة في أغنية "إنسان"، وعلي الحجار في "اضحك لوجه الله"، كما شارك بالسيناريو والحوار لعدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي، والذي عُرض عام 2006.