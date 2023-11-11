بالفيديو- بدموع الفرح… ليلى علوي تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها

لم تستطع الممثلة المصرية، ليلى علوي، اخفاء تأثرها أثناء اشرافها على وضع اللمسات الأخيرة على اطلالة الشابة هنا حافظ الشيطي، ابنة شقيقتها لمياء، التي دخلت القفص الذهبي بالامس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المصرية وهي تبكي من شدّة تأثرها بهذه اللحظة السعيدة في العائلة، وظهرت وهي تضع التاج على رأس العروس التي تألقت بثوب الزفاف الابيض. http://www.instagram.com/p/Czd_8Moovhb/

على صعيد الأعمال، ينتظر جمهور ليلى علوي عرض فيلمها الجديد “آل شنب” في الصالات السينمائية المصرية، وقد أفرجت الشركة المنتجة للفيلم عن موعد طرحه في دور العرض ابتداءً من ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد ان تمّ إلغاء عرضه الأوّل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تمّ تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.

والفيلم يشارك في بطولته كلّ من ليلى علوي، سوسن بدر، لبلبة، أسماء جمال، هيدي كرم، خالد سرحان وآخرون، يندرج في خانة الكوميديا الاجتماعية، من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، ومن إخراج أيتن أمين. وهو يستعرض أحداثًا مشوقة تنطلق من وفاة مفاجئة لفرد من عائلة الشنب، فتضطر ٤ شقيقات للانتقال الى محافظة الاسكندرية ضمن تجمّع عائلي كبير يضمّ أبناءهنّ وأحفادهنّ لحضور جنازة الفقيد، ما يعرّضهن لسلسلة من المواقف الطريفة .