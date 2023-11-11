بالفيديو- هل يبتعد جاستن بيبرعن الغناء ويحترف هذه الرياضة!

ميرنا وليد - بيروت - شارك النجم العالمي جاستن بيبر مجموعة منا الصور عبر حسابه الخاص ظهر فيها أثناء ممارسته رياضة كرة السلة مع فريقه، كما وأظهر براعته في اللعبة وفي المراوغة وتسجيل الأهداف خلال اللعب.

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وفي وقت سابق، شارك الفنان الأميركي جاستن بيبر صورة لزوجته عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر عبر حسابه الخاص، معلقاً عليها بطريقة أظهرت أنه قد وقع بحبها من جديد، وعبر من خلالها عن حبه العميث لها.

وأثبت جاستن بيبر أن الحب لم يمت، حتى في العصر الحديث، لأنه أنفق أموالاً طائلة على قطعة فنية لزوجته، عارضة الأزياء هايلي بيبر، والقطعة مبنية على رسالة نصية أرسلتها إليه.

وأخبر مالكا Idiot Box Art، إميلي برايت وتامارا مارتن، أن جاستن التقى بهما الشهر الماضي ليطلب هدية خاصة لزوجته، ووافق على دفع 5000 دولار مقابل نسخة مضخمة من النص الذي يحمل بوضوح مكانًا خاصًا في كتابه.

إذ هايلي أرسلت الرسالة إلى جاستن أثناء غيابها، حيث أدرجت كل الأشياء التي تشتاق لها بشأن زوجها.

