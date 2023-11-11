هل تعرفون أن شيفال سام هي والدة بطل "الطائر الرفراف" ؟

ميرنا وليد - بيروت - كثر يعرفون الفنانة التركية شيفال سام بطلة "التفاح الحرام" والتي كانت قد كُرّمت مؤخرا في حفل الموريكس دور في لبنان، لكن هناك من لا يعرف ان ابنها هو ايضا ممثل ويشارك حاليا في المسلسل الشهير "الطائر الرفراف"، وهو طارق إيمري الذي وجّه لوالدته رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلادها.



وكانت فجّرت الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش مفاجأة متعلقة بالأحداث المقبلة لمسلسل "الطائر الرفراف"، اذ ردّت على سؤال أحد المتابعين حول اذا كان هذا العمل سينتهي، فأجابت بيرسين: "ليس دون ان يتزوج فريد بـ بيلين".

ومن المعروف ان المسلسل مأخوذ عن رواية، فكتب أحد المتابعين ما قرأه فيها بالقول: "اخر حلقة سيران تسافر تدرس وفريد يدخل المصح يتعالج الرواية كذا وبرضوا النهاية الاقرب كذا".