بالصور- بعد إنتهائها من التمارين الرياضية..يارا السكري تتألق من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور لها بعد إنتهائها من ممارسة التمارين الرياضية في الجيم، وظهرت يارا بلوك رياضي إرتدت فيه توب باللون الأبيض واسع من دون أكمام مع قبعة وضعتها على رأسها وطبقت مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب العالمين، اللهم غزة وأهلها بحفظك ورعايتك".

