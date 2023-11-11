أراس بولوت إينملي يتلقى رسالة مفاجئة من نجم

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل التركي أراس بولوت إينملي عن كلام زميله الممثل أنجين أوزتورك بعد تجسيده شخصية أتاتورك، اذ قال أراس: "عندما وافقت على تمثيل هذه الشخصية، أنجين أوزتورك قال لي أنا فخور جدًا برؤية الشجاعة في عينيك لتجسد هذه الشخصية يا أخي".



وكان أفاد الممثل التركي أورتشون شقيق أراس بولوت إينملي أن من قدّم شكوى ضده بتهمة حيازة المخدرات هي زوجته لأنهما تشاجرا ، وحينها كان تحت تأثير المخدرات، كما عبّر عن ندمه الشديد لما حصل.

وجاء قرار القاضي لافتا وهو وضع أورتشون تحت المراقبة القضائية ومنعه من السفر للخارج.