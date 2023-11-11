حورية فرغلي تقبل رجل عجوز..وتعلق:"طلب يتصور معايا"(صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرصد موقف تعرضت له خلال حضورها حفل زفاف.

ونشرت حورية، الفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "طلب يتصور معايا، وقال أنا مش قادر أجيلك عشان تعبان قولت أنا أجيلك على عيني.. ربنا يشفي كل مريض يا رب".

وكانت حورية فرغلي، نشرت مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتها من آخر عملية جراحية خضعت لها في أنفها قبل فترة.

وعلقت حورية على الصورة: "هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي للأبد".

وتابعت: "يا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. أخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

يذكر أن حورية فرغلي أعلنت عبر حسابها على انستجرام قبل أيام، عن تعاقدها على بطولة فيلم جديد بعنوان "ديجافو"، لتعود به للسينما بعد فترة غياب منذ أخر أفلامها (استدعاء ولى عمرو) الذي عُرض في 2019.