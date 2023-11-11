وفاة المصور السينمائي جون بيلي عن عمر ناهز الـ 81 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا جون بيلي المصور السينمائي المخضرم في هوليوود بمنزله في لوس أنجلوس، عن عمر ناهز الـ 81 عامًا.

وأعلنت زوجته كارول ليتلتون خبر وفاته، وفقا لبيان أصدرته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي شغل منصب رئيسها في الفترة من عام 2017 إلى عام 2019.

ونشر موقع "فارايتي" البيان، وقالت كارول زوجة الراحل فيه: "أشارككم بحزن عميق أن صديقي وزوجي جون بيلي توفي بسلام أثناء نومه في وقت مبكر من هذا الصباح»، وتابعت: «أثناء مرض جون، تذكرنا كيف التقينا قبل 60 عامًا وتزوجنا لمدة 51 عامًا من تلك السنوات، لقد شاركنا حياة رائعة مليئة بالمغامرة وأقمنا العديد من الصداقات طويلة الأمد على طول الطريق، سيعيش جون في قلبي إلى الأبد".

وأضاف البيان: "كان جون عضوًا منخرطًا بشغف في الأكاديمية ومجتمع السينما، شغل منصب رئيسا ومحافظ الأكاديمية لسنوات عديدة ولعب دورًا قياديًا في فرع المصورين السينمائيين، سوف يتم تذكر تأثيره ومساهماته في مجتمع السينما إلى الأبد".