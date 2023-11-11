مؤلف"بلوموندو" لـ حسن الرداد: "الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب حازم ويفي، مؤلف فيلم"بلوموندو" للفنان حسن الرداد، عن سعادته بتعاونه مع "الرداد"، والمخرج ياسر سامي، مؤكداً أن الفيلم يحمل العديد من المفاجآت الكوميدية.

وقال ويفي، في بيان صحفي ،إن الفيلم يعتمد على كوميديا الموقف بعيدا عن الإفيهات، موضحا: "حاولنا كتابة عمل مختلف في البناء، ويعتمد على كوميديا الموقف وتوظيفها في قالب فني مميز".

ووجه الشكر لكل الفنانين المشاركين في العمل، لاسيما وأنه يضم أكثر من 22 ممثل كوميدي.

الفيلم بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وسماء إبراهيم، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وبدرية طلبة، ومن تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "تميم بلوموندو" الذي يستغل سفر زوجته للخارج ويقيم حفلة عزوبية، ولكن الأمور تخرج عن السيطرة تماماً.