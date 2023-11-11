صلاح عبد الله يرد على محاولة تشويه صورته ونسب كلام له عن حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رد الفنان القدير صلاح عبد الله، على محاولات خبيثة لتشويه صورته ونسب كلام له عن حماس.

وكتب صلاح، عبر حسابه على "إكس": "أقسم بالله قسما أحاسب عليه يوم الدين، هذه محاولة من المحاولات الكثيرة الحقيرة الخبيثة لتشويهي ونسب كلام لي لم أقله أبدا ".

وأضاف صلاح عبد الله: "وأنتم تعرفون أسلوبي ومنهجي وكل أرائي وقناعاتي موجودة هنا في صفحتي.. فحسبي الله فيك وكل من يدعمك ويشاركك ويحرضك".

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تدوينة تم نسبها للفنان صلاح عبد الله في محاولة لتشويه صورته ومخططات أخرى يبدو أن ورائها صهاينة، جاء فيها: "صلاح عبد الله تعليقا على حادث سيناء: يا حماس يا حماس يا صهاينة يا أنجاس".

وتصدر صلاح عبد الله تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" خلال الساعات الماضية بعد تداول هذه التدوينة المزيفة والكاذبة والغير حقيقية عبر السوشيال ميديا، والتي تبرأ منها الفنان القدير وأنه لم يقل هذا الكلام.