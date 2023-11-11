كندة علوش عن مشاهد نزوح أهالي غزة: "مؤلمة كمشاهد الموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعربت الفنانة كندة علوش، عن حزنها الشديد لمشاهد نزوح أهالي غزة من شمال القطاع إلى جنوبه.

ونشرت كندة، صور لنزوح أهالي غزة، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "مؤلمة مشاهد النزوح كمشاهد الموت أو أكثر مجبرين على الرحيل".

وتابعت: "وجوه متعبة وحزينة تجرجر حيواتها ومنازلها وقصصها خيباتها وأفراحها خلفها تعيد للذاكرة مشاهد النزوح الفلسطيني في 48 ومشاهد النزوح السوري".

وأضافت: "أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس نهاية سعيدة، ولكني لا أدرك كيف".

يذكر أن، الأمم المتحدة حذرت من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى عدد غير متوقع.