محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى والده السابعة: "السند والضهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، ذكرى رحيل والده السابعة هذا العام ونشر صورة خلال زيارته للمقابر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ورثى محمد محمود عبدالعزيز والده برسالة مؤثرة قائلا: "غدًا 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابني وأخويا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي (الم- اشتياق- راحة نفسية) أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي الموت".

ودعا قائلا: "اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا اليك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك، اللهم اغفر وارحم كل من سبقونا من احبائنا اليك، اللهم صبر كل أب وكل أم وكل طفل فى فلسطين وساندهم وانصرهم انت المنتقم الجبار وارحم من رحل منهم إليك يا رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوكيل على كل ظالم، (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا )".

وعلقت الفنانة سوسن بدر قائلة: "الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الجنة ويرحم أحبابنا جميعًا"، والفنانة عبير صبري: "ربنا يرحمه ويغفر له ويسعد روحه في الجنة هو وأخويا حبيبي وأبويا وكل الراحلين عنا".

ودائمًا ما يحرص الفنان محمد وشقيقه كريم على إحياء ذكرى والدهما بنشر صور ومقاطع فيديوهات أرشيفية تجمعهما به عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد محمود عبد العزيز كان بمسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي وعرض بموسم رمضان 2023.