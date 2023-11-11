ممثلة مسلسل "صراع العروش" تطالب بوقف فوري لإطلاق النار: "نشهد كارثة إنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طالبت الممثلة البريطانية، لينا هيدي والتي اشتهرت بمشاركتها في بطولة مسلسل "صراع العروش" بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت "لينا" صورة بها رسالة تضمنت الآتي: "نحن نشهد على كارثة إنسانية، أوقفوا ضرب النار الآن"، وعلقت عليها قائلة: "الكلمات ليست كافية، أشعر بالحزن والغضب".

وبدأت القضية الفلسطينية في لفت أنظار نجوم عالميين نظرًا للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة قصف مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

وكان من أبرز هؤلاء النجوم الممثل الأمريكي، مارك رافالو الذي انتقد تعنت جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات للشعب الفلسطيني وقطع كل سبل الحياة وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي.