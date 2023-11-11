نبيل الحلفاوي يعلق على هدف "الأهلي": "وحشتنا لقطة راس الحربة لما ما يضيعش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على هدف النادي الأهلي أمام نظيره نادي الجونة الذي أحرزه اللاعب الفرنسي أنتوني موديست بالشوط الأول من المباراة التي أقيمت تقام مساء اليوم السبت ضمن جولات الدوري المصري العام.

ونشر "الحلفاوي" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وقام بالرد على تعليق أحد متابعيه والذي وصف هدف بـ "موديست" بـ "الماكنة طلعت قماش يا قبطان وموديست جي في السكة وبيقول أنا موجود"، وذلك نظرًا لقلة تهديفه مع النادي الأهلي مؤخرًا.

ليعيد "الحلفاوي" نشر تعليق متابعه على الهدف وعلق قائلا: "وحشتنا لقطة راس الحربة لما ما يضيعش أول فرصة تجيله"، في إشارة أيضًا لإهدار "موديست" العديد من الفرص المحققة بمباريات النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويواصل "الحلفاوي" دعم القضية الفلسطينية بنشر تعليقه على الأحداث الجارية في غزة ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين والأماكن الحيوية واستشهاد الآلاف ما بين الأطفال والنساء والشيوخ.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كان بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.