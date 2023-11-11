لين برنجكجي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها من المصعد

ميرنا وليد - بيروت - نشرت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار صورة جديدة لها، ظهرت فيها في المصعد، حيث ظهرت بإطلالة جريئة، ولاقت الصورة إعجاب المتابعين

لين هي زوجة الممثل السوري معتصم النهار، لا تنتمي للوسط التمثيلي، ولدت بالعاصمة السورية دمشق في شهر تشرين الأول عام 1992، استطاعت من خلال لقاءاتها وجلسات التصوير إلى تظهر بصحبة زوجها معتصم نهار أن جذب إليها الأنظار بقوة شديدة، وأن تحظى بمتابعة كبيرة، استمرت علاقة لين العاطفية بمعتصم لفترة طويلة قبل أن تكلل تلك العلاقة بالزواج عام 2015، وانجبا طفلة وحيدة وهي ساندرا .



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