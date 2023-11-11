ميرنا وليد - بيروت - أعلن التيكتوكر الأميركية ميغان رايس اعتناقها الإسلام وذلك بعدما قرأت الكثير من الآيات القرآنية مؤخرا بعد دهشتها من ثبات وصمود الفلسطينيين أمام الجيش الإسرائيلي.

وظهرت ميغان رايس في فيديو و هي ترتدي الحجاب ونطقت الشهادة، عبر اللايف، وقد لاقى اللايف اعجاب الكثير .

واشتهرت ميغان رايس في الوطن العربي بعد أحداث غ زة، حيث سخّرت حسابها للدفاع عن أهل غز ة وهاجمت الجيش الإسرائيلي، وتساءلت عن أسباب صمودهم وإيمانهم وقوتهم في مواجهة الجيش الإسرائيلي.

يذكر ان ميجان رايس قد ظهرت في فيديوهات كثيرة منذ اندلاع الحرب في غ زة، وهي تبكي وتتسائل عن سبب صمودهم وصبرهم، والبعض في التعليقات أخبرتها بأنه بسبب إيمانهم بالله والقرآن، لذلك قررت قراءة القرآن وتفاجئت من معانيه وقالت إنها اكتشفت الكثير من الأمور الإعجازية بين كلماته، وبكت بشدة لأول مرة عند قراءتها لآياته.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تيكتوكر أميركية شهيرة تعتنق الإسلام على الهواء .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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