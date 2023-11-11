شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاة والده: 7 سنين يا أبو الرجولة كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم كريم محمود عبد العزيز، الذكرى السابعة لوفاة والده النجم الكبير الساحر محمود عبد العزيز، حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "7 سنين يا أبو الرجولة كلها.. ربنا يرحمك ويسعدك".





ولد محمود عبد العزيز فى 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن، ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.

بدأ مشواره الفنى مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات، مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفني بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البريء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".