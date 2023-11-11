شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من لوكيشن مسلسل "صوت وصورة" وإشادات بالفنان صدقى صخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفنان صدقى صخر على إشادات كبيرة من الجمهور بعد تألقه في شخصية المحامى لطفى عبود بمسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، وإخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك، خاصة أن صدقى قدم دور المحامى الشهم ذي المبادئ والأخلاق في أحداث المسلسل، مما جعل الجمهور يتفاعل معه منذ الحلقات الأولى.



صوت وصورة

وكان صدقى صخر قد نشر بعض الصور من ابطال المسلسل، وهم المخرج محمود عبد التواب وحنان مطاوع ووليد فواز- الذى قدم دوراً محورياً في المسلسل، بالإضافة إلى عمرو وهبة وناردين فرج، رامى الطمبارى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، وغيرهم.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.



