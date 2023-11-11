جمال العدل : " أتمنى عمرو دياب يمثل فيلمين أو مسلسل "

ميرنا وليد - بيروت - صرح المنتج المصري جمال العدل إنه يستبعد خوض مواطنه المصري عمرو دياب تجربة التمثيل مجددا، بغض النظر عن الإغراءات المادية.

وأضاف : "عمرو دياب ما شاء الله من 40 سنة في صدارة المطربين وماديا تمام، وطول الوقت يعلي أجره علشان يشتغل أقل فيطلبوه أكثر".

وتابع: "كنت أتمنى إنه يعمل فيلمين أو ثلاثة أو مسلسل، وفي رأيي إنه هيكسر الدنيا ويجيب إيراد كبير فوق ما هو متخيل".

وردا على سؤال لماذا يرفض عمرو دياب التمثيل في رأيه، قال جمال العدل: "أعتقد إنه خايف يطلع رقم 2 أو 3 أو 4، وهو متعود في مجاله يكون دايما أحسن واحد، وممكن خايف كريم أو فلان يجيب إيراد أحسن منه وساعتها هيزعل، ده إحساسي بعمرو دياب بناء على عشرة عمر".

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