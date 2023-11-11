خالد سرحان غاضب وسيبلغ عن هؤلاء .. والسبب !

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت صفحة الممثل المصري خالد سرحان للإختراق للمرة الثانية على التوالي، وتم نشر بعض المنشورات ثم حذفها، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.



ومن جانبه أعرب الممثل خالد سرحان في بيان رسمي عن غضبه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية، مؤكدًا أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على مواقع التواصل إلا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء.

وأشار خالد في بيانه أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية لكل من ينقل أخبارًا عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات اخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء.