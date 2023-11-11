محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة والده .. بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الممثل المصري محمد محمود عبد العزيز الذكرى السابعة لوفاة والده، الممثل الراحل محمود عبد العزيز، وكتب عبد العزيز "غداً 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، ابويا وابني واخويا وصاحبي واستاذي ومعلمي و قدوتي.

وتابع "{الم - اشتياق - راحه نفسية} احاسيس متضاربه ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة و هي (الموت).

واضاف "اللهم اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا اليك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تردنا اليك الا و انت راضي عنا، اللهم باعد بيننا و بين كل ما لا يرضيك و قربنا من كل ما يرضيك (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا )

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