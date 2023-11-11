وفاة رئيس أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "جون بيلي" عن عمر يناهز 81 عاما

ميرنا وليد - بيروت - توفى اليوم المصور السينمائي العالمي جون بيلي رئيس أكاديمية الفنون للعلوم والصور المنظمة لحفل “الأوسكار" وذلك عن عمر يناهز 81 عاما وذلك وفقا لموقع varity.



وكشفت زوجة جون بيلي في تصريحات لها لـ varity : "أشارككم بحزن عميق أن صديقي وزوجي جون بيلي توفى بسلام أثناء نومه في وقت مبكر من هذا الصبح وأثناء مرض جون، تذكرنا كيف التقينا قبل 60 عامًا وتزوجنا لمدة 51 عامًا من تلك السنوات، ولقد شاركنا حياة رائعة مليئة بالمغامرة وأقمنا العديد من الصداقات طويلة الأمد، وسيعيش جون في قلبي إلى الأبد".

بينما نعى الرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر، ورئيسة الأكاديمية جانيت يانج، رئيس الأكاديمية السابق، في بيان مشترك: "نشعر جميعًا في الأكاديمية بحزن عميق عندما علمنا بوفاة جون".

وتابع البيان: "كان جون عضوًا منخرطًا بشغف في الأكاديمية ومجتمع السينما، شغل منصب رئيسا ومحافظ الأكاديمية لسنوات عديدة ولعب دورًا قياديًا في فرع المصورين السينمائيين، سوف يتم تذكر تأثيره ومساهماته في مجتمع السينما إلى الأبد".

​​​​​​تعاون بيلي كمصور سينمائي مع مخرجين بارزين مثل روبرت ريدفورد وجيمس إل بروكس وولفجانج بيترسن وهارولد راميس، وحصل في عام 1985، على جائزة أفضل مساهمة فنية في مهرجان كان السينمائي عن عمله في تصوير فيلم " Mishima: A Life in Four Chapters" الصادر عام 1985 للمخرج بول شريدر، كما تعاون أيضًا مع شريدر في فيلمي "American Gigolo" و"Cat People".

وفي عام 2015، تم تكريمه بجائزة الإنجاز مدى الحياة من قِبل الجمعية الأمريكية للمصورين السينمائيين.

انتخب بيلي لأول مرة لعضوية مجلس محافظي الأكاديمية عام 1996، ثم أعيد انتخابه عام 1999، ليعمل حتى عام 2002. وعاد إلى مجلس الإدارة في عام 2010، ومرة ​​أخرى في عام 2013، ومرة ​​أخرى في عام 2016.

أصبح بيلي الرئيس السادس والثلاثين لـAMPAS في عام 2017، وفي ولايته الأولى، قام بتوجيه المنظمة من خلال حركة MeToo في هوليوود، التي أدت إلى طرد المنتج والمخرج هارفي وينشتاين، والممثل بيل كوسبي، والممثل والمخرج رومان بولانسكي.