الموت يغيب أحد اقارب محمد على رزق

ميرنا وليد - بيروت - اعلن الممثل المصري محمد علي رزق عن وفاة جدة زوجته منذ قليل، وكتب رزق في منشور له معلقاً : "توفيت إلى رحمة الله جدة زوجتي، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



وكان الممثل المصري قد كشف تفاصيل شخصيته التي يقدمها في فيلم درويلة، مشيرا إلى أنه يقدم شخصية مختلفة عن أدواره السابقة.

وتابع محمد على رزق : "عالم المهرجانات جديد عليا شخصيا، ومزيكا مكانتش مش ذوقي لكن في حاجات عجبتني، وسمعت أغاني شعبي كتير عشان دوري".

وأضاف: "عملنا بناء للشخصية في درويلة وحاولنا نعمل شكل وطريقة في الكلام".

وعلق : "ممكن أجرب الغناء الفترة الجاية كنوع ترفيهي، من منطلق الفن فقط، ومحمد رمضان عملها وكسر الدنيا لأنه فنان وماشي صح، وكل واحد من الجمهور له الحرية في رأيه عنه".

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