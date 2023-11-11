شاهد.. يوشا السياري تنفعل على رجل خلال بث مباشر وتوجه له انتقادات قوية

في حادثة مثيرة للجدل، انفعلت الخبيرة في العلاقات الزوجية والاجتماعية يوشا السياري على رجل خلال بث مباشر لها، حيث وجهت له انتقادات قوية وعبارات مهينة.

وخلال البث المباشر، قام الرجل بوضع سؤال للسياري، فاستفزته هذه الأخيرة بتعليقاتها اللاذعة. وقالت له بشكل علني ومباشر: “أنت كذكر وش عندك داخل بينا حتى في علوم التجميل استرجل شوي وحس انك رجال”.

ووفقا لصحيفة صدى أضافت السياري بغضب: “أحد سمح له بنات يدخل، ما حد يبغيك، روح واسترجل شوي”. وقد لاقت تصرفاتها العدائية ردود فعل متباينة بين مؤيد ومنتقد.

لم تتوفر معلومات دقيقة حول السياق الذي أدى إلى هذا التصرف العدواني من السياري، ولكن الواقعة أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول سلوك الخبراء والاختصاصيين في التعامل مع الجمهور وتقديم المشورة والمساعدة.