أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ 43- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 43، اليوم 11 نوفمبر .

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "عرب وود" مقطع فيديو للفيشاوي وهو يرقص، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي في الفيديو وهو يرقص ويردد كلمات إحدى الأغاني.

وعلق المسؤول عن الصفحة: "من كواليس السيستم، أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ 43 بأسلوبه الخاص".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عرض له مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.