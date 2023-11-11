بعد مطالبة إسرائيل للأطباء بإخلاء مستشفيات في غزة.. إيمان العاصي تستغيث



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة إيمان العاصي فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أوضحت خلاله قيام عدد من الأطقم الطبية الأجنبية بإرسال رسالة استغاثة لكل من يهمه الأمر.

وظهر بالفيديو عدد من الأطقم الطبية الأجنبية الذين طالبوا المجتمع الدولي ومنظمة الهلال الأحمر بمساعدة الأطقم الطبية للخروج من غزة ووقف فوري لإطلاق النار وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي قصف المستشفيات والأماكن الحيوية وإمكانية عدم بقائهم على قيد الحياة ليوم آخر.

وعلقت إيمان على الفيديو قائلة: "يا عالم دي استغاثات أرواح عايشين في البلد اللي على حدود بلادنا بيطلبوا استغاثة من فوق الأرض مش من غواصة في البحر ولا مركب في الفضاء صعب نوصلهم وننقذهم".

استكملت: "مش معقول اللي بيحصل ده حرام إسرائيل أنذرت دلوقتي بإخلاء جميع المستشفيات في مستشفى من المستشفيات المسعفين سابوا 150 طفل لوحدهم تحت تهديد السلاح السكوت ده مرعب ومذل".

وتواصل الفنانة إيمان العاصي نشر صورا ومقاطع فيديوهات تدين خلالها مواصلة الكيان الصهيوني انتهاكاته الصارخة ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع دون تحريك ساكن.

يذكر أن إيمان العاصي عرض لها مؤخرًا مسلسل "جعفر العمدة" ضمن موسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة في مصر والوطن العربي.