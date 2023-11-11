بوسى شلبى تهدي لروح زوجها محمود عبدالعزيز تبرعًا باسمه لصالح أطفال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انضمت الإعلامية بوسي شلبي لمبادرة "أعطونا الطفولة" من قبل القبائل والعائلات المصرية في محاولة لوصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وظهرت "بوسي" برفقة عدد من الفنانين الذين حرصوا على المشاركة أيضًا منهم الفنانة نسرين طافش، الفنانة جومانا مراد، وظهرت "بوسي" بالشال الفلسطيني وهي تجهز عدد من المساعدات الإنسانية.

وفي ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز حرصت "بوسى" على التصدق على روح زوجها الراحل وقامت بوضع اسمه على أحد كراتين المساعدات تبرعًا لأطفال غزة وعلقت قائلة: "بكرة ان شاء الله الذكرى بتاعته وأنا دايمًا بعمل حملات خير ليه يوم الذكرى السنوية في بلده في الورديان".

يذكر أن بوسي شلبي شاركت مؤخرًا بحفل مهرجان العراق في دورته الأولى الذي أقيم مطلع شهر أكتوبر الماضي بحضور رئيس المهرجان، شذى حسون وعدد من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.