بواسطة الذكاء الاصطناعي.. كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى والده: "أبو الرجولة كلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز ذكرى وفاة والده الفنان محمود عبدالعزيز هذا العام وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "كريم" صورة بالذكاء الاصطناعي لوالده وعلق: "الذكرى السنوية السابعة نسألكم الفاتحة والدعاء لروح محمود عبدالعزيز عظم الله أجركم، 7 سنين يا أبو الرجولة كلها ربنا يرحمك ويسعدك".

كما حرص شقيقه الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز على إحياء ذكرى والده ونشر صورة خلال تواجده بالمقابر لزيارته وطالب متابعيه بالدعاء له ولكل الذين رحلوا عن عالمنا.

وعلى الجانب الآخر عرض للفنان كريم محمود عبد العزيز مؤخرًا فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والذي حقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة "شاهد".