خالد سرحان يعلن اختراق حسابه على "فيسبوك" أكثر من مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض حساب الفنان خالد سرحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاختراق للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم يكتبها بنفسه .

ومن جانبه، أعرب الفنان خالد سرحان في بيان رسمي عن استيائه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية، مؤكداً أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا إلا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء .

وكتب خالد "الأساتذة الصحفيين الرجاء عدم أخذ أي خبر لي من هذه الصفحة، إذ تم اختراقها أكثر من مرة وقيل كلام ليس على لساني، ثم حذفه، فيوجد لي صفحة بالعلامة الزرقاء فقط لا غير يأخذ منها أي تصريح".

وأوضح خالد في بيانه الصحفي أنه سوف يلجأ لملاحقة من ينقل أخباراً عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات أخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء .