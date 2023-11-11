"يارب لطفك".. ريهام حجاج تدعو لـ غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة ريهام حجاج لأهالي غزة، في ظل استمرار القصف عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت ريهام منشورًا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه".

وأضافت :"اللهم لا اعتراض على قضائك.. لطفك، يا رب.. لطفك بغزة وأهلها".

ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "جميلة"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.