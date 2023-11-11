الحلفاوي عن نتيجة مباراة الأهلي والجونة: "رغم التعادل الأهلي يتصدر قمة الدوري"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تعادل النادي الأهلي أمام نادي الجونة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بنتيجة هدف لكل فريق ضمن جولات الدوري المصري العام لكرة القدم.

ونشر "الحلفاوي" تعليقه على أحداث المباراة عقب انتهائها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" قائلا: "رغم التعادل الأهلي يتصدر قمة الدوري، وله مباراة مؤجلة، التدوير له حدود خاصة وأنك تلعب قبل فترة توقف دولي".

واحتفل "الحلفاوي" بهدف النادي الأهلي الوحيد بالمباراة بقدم لاعبه الفرنسي المحترف، أنتوني موديست قائلا: "وحشتنا لقطة راس الحربة لما ما يضيعش أول فرصة تجيله" في إشارة أيضًا لإهدار "موديست" العديد من الفرص المحققة بمباريات النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022.