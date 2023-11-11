"فلسطين وبيومي فؤاد".. مرتضى منصور يظهر مجددا ويلجأ لـ "تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أثارت أزمة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام حفيظة المستشار مرتضى منصور الذي خرج عن صمته بعد فترة غياب وندرة ظهوره إعلاميًا.

وقرر المستشار مرتضى التعليق على أزمة الفنان بيومي فؤاد وتصريحاته الأخيرة خلال تواجده في "موسم الرياض" والتي أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "مرتضى" فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" وأوضح خلاله وجهة نظره عن الخلاف الدائر على السوشيال ميديا والتجريح الذي نال "بيومي" بعد تصريحاته بشأن اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" تضامنًا مع القضية والشعب الفلسطيني.

وعن اعتذار "سلام" وتصريحات "بيومي" علق "مرتضي" قائلا: "زي ما انت يا محمد سلام عملت العقد واخدت العربون في السر اعتذر في السر عشان احنا مش جايين نعمل منظر خالص".

واستكمل: "وأنت كده أحرجت أي حد هيشتغل طب لو هيعمل مسرحية في مصر وهيضحك ولا هي القصة الرياض، طب لو هيشتغل في تونس، طب هيروح مهرجان جرش يبقي خاين وعشان كده زميلك بيومي فؤاد اللي أنا معرفوش شوف مكتوب عنه إيه الخاين العميل وكأنه هو اللي بيضرب أطفالنا بسببك أنت وأنت اللي عملت كده في زملائك".

مضيفًا: "أنت عاوز تعتذر حقك والله العظيم وأنا لو مكانك هعتذر مش هروح بس لو جالك كوميدي هنا في مصر هتمثل لو مع أحمد مكي ولا هتقعد مش هتعمل كوميدي وهتبقى أمينة رزق، محمد أنت ممثل جميل وحذرت وقلت تصفية الحسابات، أنا مستاء من اللي بيحصل مع بيومي فؤاد مع إن بيومي ده أهلاوي وحمى وبيني وبينه يعني مش طايقه بس شايف واحد عمال يتهزق ويتهان مع أن الموضوع سهل جدًا وزي ما انت عملت العقد في السر وخدت العربون في السر ورقة صغيرة أنا بعتذر وشكرًا".

وأعلن المستشار مرتضي منصور مواصلة دعمه للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث له من انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني الذي خرق كل المواثيق والقوانين الدولية وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي وكشف عن لجوئه لمحكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب وإبادتهم الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأثار الفنان بيومي فؤاد جدلًا بتصريحاته عقب انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" حيث ظهر على المسرح وانتقد اعتذار الفنان محمد سلام قائلا: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك"، وأثارت تصريحات "بيومي" لغطًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين قاموا بمهاجمته بضراوة بسبب مشاركته بـ "موسم الرياض" وسط الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني.

وقام عدد من النجوم منهم الفنان محمد رمضان بالدفاع عن الفنان بيومي فؤاد مؤكدًا أن رأس مال أي فنان هم الناس والجمهور وكونه شيء قاسي للغاية عندما يقوم فنان بمحاولة إسعاد جمهوره ويصبح جمهوره هو من يقسو عليه.