شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف هانى سرحان يحتفل بعقد قرانه على الفنانة بسمة داود الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتفل المؤلف هانى سرحان بعقد قرانه يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجارى، على الفنانة بسمة داود بحضور الأصدقاء المقربين وعائلة العريس والعروس، كما من المقرر أن يحضر عدد من الفنانين والإعلاميين عقد القران والمقربين من هانى وبسمة.



هانى سرحان وبسمة داود

وكان هانى سرحان وبسمة قد احتفلا بخطبتهما يوم 27 مايو الماضى، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين في جو عائلى، بحضور عدد محدود من الأصدقاء وتالأقارب في جو عائلى .

يذكر أن أخر أعمال المؤلف هانى سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، والنجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مى عز الدين، وإخراج حسين المنباوى.

بسمة داود هى فنانة شابة بدأت مشوارها الفنى فى مسلسل ملوك الجدعنة والذى نافست به فى موسم رمضان 2021، ونالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.