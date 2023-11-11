شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام صاحب محل حلويات فى مسلسل "حدوتة منسية" مع سوسن بدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك الفنان القدير أحمد صيام على الانتهاء من تصوير دوره في مسلسل "حدوتة منسية" بطولة النجمة القديرة سون بدر، وإخراج محمد محيى الدين، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، حيث يجسد صيام شخصية تدعى الحاج حلمى ويعمل صاحب محل حلويات في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار من التوشيق والإثارة.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

كما تنتظر الفنانة سوسن بدر عرض فيلم "آل شنب" المقرر عرضه الأول في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة على" بطولة النجمين منة شلبى وأحمد داود، المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسرى.