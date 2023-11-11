بالصورة - ميرنا نور الدين تؤدي مناسك العمرة مع زوجها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين صورة لها بصحبة زوجها وهما يؤديان مناسك العمرة، وعلقت على الصورة، قائلة، الحمدلله.

وأحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بعيد ميلاد زوجها عمر عطية خلال الأيام الماضية، ونشرت ميرنا صور جمعتها بزوجها، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد لك يا حبيبي".

شاركت ميرنا نور الدين مؤخراً في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

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