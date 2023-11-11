لطيفة التونسية : "عندي أمل القمة العربية الإسلامية تخرج بقرارات قوية تنقذ غ زة "

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة التونسية لطيفة، على قمة الرياض التي أقيمت اليوم السبت بالمملكة العربية السعودية بحضور قادة الدول العربية من أجل القضية الفلس طينية.



وكتبت لطيفة: "برغم كل الحزن والقهر والوجع أصبحت اليوم عندي أمل أترجاه من رب العالمين القادر الجبار أن يكون هناك حل عاجل لأهلنا في غزة اليوم في القمة الاستثنائية في الرياض في المملكة العربية السعودية.. يا رب يا قادر يا كريم، قمة الرياض".

وشهدت اليوم العاصمة السعودية الرياض، القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية، التي تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غ زة وباقي الأراضي الفلس طينية، وسبل التحرك العربي تجاهه.