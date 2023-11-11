كريم فهمي يدخل عالم الكُتَّاب.. والسر في "220يوم"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم كريم فهمي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم 220 يوم" وتشاركه البطولة النجمة الأردنية ،صبا مبارك، ومن المقرر أن يتم عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وكشف النجم كريم فهمي أنه يجسد دور روائي، ومن جانبها كشفت الشركة المنتجة أن يتم في الوقت الجاري عمل جلسات تحضيرية للتعاقد مع باقي فريق العمل، وذلك لبدأ التصوير في بداية ديسمبر المقبل، المسلسل من بطولة كريم فهمي، وصبا مبارك ، ومن تأليف محمود زهران ، إخراج كريم العدل، إنتاج صادق الصباح.

كريم فهمي

ومن ناحية أخرى، عرض لـ كريم فهمي مؤخرًا حكاية قرض شخصي من مسلسل حدث بالفعل، على منصة jawytv، وشاركه بطولته ندى موسى، محمود عبدالمغني، من تأليف فادي النجار ومن إخراج هشام الرشيدي.

جسد فهمي خلال الأحداث شخصية شاب يدعى جمال الدين رحيم، متزوج من ندى موسى ولديهما ابنة، وفي أحد الأيام يضطر للحصول على قرض من البنك لكنه يتعثر في سداده.

كريم فهمي

كما يواصل في الفترة الحالية تحضيراته لفيلم جديد، من تأليفه ويحمل اسم دماغ ألماظ، يشارك البطولة شقيقه أحمد فهمي، ومن إنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر الاستقرار والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين قريبًا.

وحقق نجاحًا خلال الفترة الماضية، من خلال مسلسل أزمة منتصف العمر، الذي عرض على منصة شاهد، وشاركه بطولته ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدى الشامي، هند عبدالحليم، هاجر عفيفي، وركين سعد، ومن تأليف أحمد عادل، معالجة درامية لـ كريم فهمي وكريم العدل، وإخراج كريم العدل.

أيضًا غاب كريم عن المشاركة في السباق الرمضاني الماضي 2023، لكنه اكتفى بالظهور كضيف شرف في أكثر من عمل منهم مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل سره الباتع بطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي، والعمل من إخراج خالد يوسف.