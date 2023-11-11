خبيرة التجميل سارة الودعاني توثق بكاء والدها المؤثر بسبب قصة والدته

انتشرت قصة مؤثرة عن خبيرة التجميل ومشهورة سناب شات، سارة الودعاني، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير. وثقت سارة لحظة بكاء والدها، الذي تأثر بتداول الناس لقصته في الساعات الماضية، والتي تتعلق بفقدانه لوالدته لمدة 27 عامًا.

نشر الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني قصة والد سارة الودعاني، حيث أوضح كيف فقد والده والدته العراقية بعد أشهر قليلة من ولادته. وتألم والده لسنوات طويلة وعاش في دار الأيتام، حتى تم تبنيه من قبل عائلة أخرى لسنوات عديدة. وإلى أن اكتشف بعدها أنهم ليسوا عائلته الحقيقية.

سارة الودعاني خرجت وأكدت صحة هذه القصة المؤثرة، وأشارت إلى أن والدها “صالح” عاش تجربة صعبة في دار الأيتام، وتأثرت بشدة بمعاناته وفقدانه لوالدته. وثقت لحظة بكاء والدها، الذي يعبر عن مشاعره المكبوتة منذ سنوات طويلة. ووفقا لصحيفة صدى تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه القصة المؤثرة، حيث عبروا عن تعاطفهم ودعمهم لسارة ووالدها في هذه التجربة الصعبة.

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