شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود طبيب شرعى فى مسلسل "زينهم" وعرضه قريبا على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد داود تصوير مسلسله الجديد "زينهم" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على شاشات المتحدة، من إخراج شريف إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز ومشرف عام مصطفى العوضى، حيث انتهى داود من تصوير مما يقرب من 50% من مشاهد المسلسل، الذى يقدم من خلاله شخصية طبيب شرعى يتعرض لعدة مواقف في أحداث المسلسل.

أحمد داود يصور أيضاً فيلم "ولاد رزق 3" مع النجم أحمد عز، والمخرج طارق العريان الذى بدأ تصويره خارج مصر بالمشاهد الخارجية، ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أحمد داود قدم آخر أدواره في الدراما التليفزيونية بمسلسل "سوتس بالعربى" من إنتاج طارق الجناينى، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وآخرون، إخراج عصام عبد الحميد .

كما حقق أحمد داود نجاحًا كبيرًا بفيلمه "يوم 13" والذى حقق أكثر من 30 مليون جنيه، وشارك في بطولة الفيلم كل من: دينا الشربينى، شريف منير، أروى جودة، إيناس كامل، وآخرون، إخراج وتأليف وائل عبد الله.