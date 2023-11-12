شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام طبيب أطفال فى فيلمه الجديد "أبو نسب" وعرضه 13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقرر صناع فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد إمام طرحه في دور العرض السينمائى في شهر ديسمبر وتحديدا يوم 13 ديسمبر من الشهر المقبل، من إخراج رامى إمام، وذلك بعد عدة تأجيلات الفترة الماضية، حيث يعمل مخرجه رامى إمام على وضع اللمسات الأخيرة على المونتاج والمكساج حتى يكون جاهزا للعرض في الموعد المحدد.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصرى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وفى سياق آخر يواصل محمد إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذى يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد إمام في أحداثه شخصية مدرس تاريخ، كما يستعد لفيلم "شمس الزناتى" الذى يعد إمام تقديمه بمعالجة جديدة.