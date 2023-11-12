لن تصدّقوا الشبة بينهما.. زينة تحتفل بعيد ميلاد والدتها في ظهور نادر لها – (صورة)

كتب امير فتحي في الأحد 12 نوفمبر 2023 12:49 صباحاً - هنأت الفنانة زينة والدتها بمناسبة عيد ميلادها ، ونشرت مجموعة صور عائلية تجمعهما ، من خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

عيد ميلاد والدة زينة

كتبت زينة تعليق على الصورة قالت فيه “كل سنة وأنتى طيبة يا ماما وربنا يخليكي ويديكي الصحة والعمر وما يحرمنا منك أبدًا يارب”.

تفاعل الجمهور مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمال والدة زينة خاصة أن ظهورها نادر ولا تفضل الأضواء.

فيلم جديد لزينة

يُذكر أن الفنانة زينة أعلنت عن مشاركتها في “فيلم الإسكندراني” مع أحمد العوضي المقرر عرضه الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة الإسكندراني نخبة من النجوم تضم أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل،محمود حافظ، ومحمد صلاح آدم.

ويعتبر الفيلم عودة لخالد يوسف للسينما بفيلم الإسكندراني بعد غياب، ويقدم من خلاله رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

زينة تعتذر عن عمل فني جديد

وكانت زينة قد اعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم “أصل الحكاية”، وذلك بعد ترشيحها له كبطلة مطلقة، والبدء في التحضير للفيلم واختيار فريق العمل.

وكشف مصدر من داخل شركة الإنتاج أنه كان من المفترض أن تقوم زينة ببطولة الفيلم، الذي يخرجه المخرج محمد أمين، إلا أن الشركة المنتجة فوجئت باعتذارها عنه، وهو ما دفع الشركة للبحث عن بديلة لها.

آخر أعمال زينة الدرامية

يذكر أن الفنانة زينة شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة“.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

الخليج 365

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