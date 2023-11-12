ميرنا وليد - بيروت - نشرت أسما شريف منير صور برفقة طليقها الأول محمود السكري، لتشيد بدوره فى حياة ابنتهما واهتمامه الدائم بها بالرغم من الإنفصال بينهما.

وعلقت أسما، قائلة: "الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا".

وكانت أسما شريف منير، قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد ظهورها من دون شعر.

كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير توجه رسالة الى طليقها .. هذا ما قاتله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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