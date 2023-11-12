"الأب المحترم والسند".. أسما شريف منير توجه رسالة لـ طليقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المذيعة أسما شريف منير رسالة شكر لطليقها والد ابنتها لارا.

ونشرت أسما صورًا تجمعها بابنتها لارا وطليقها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الأب المحترم، السند والضهر، دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد ايه باباكي راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني ايه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا".

وأضافت: "ربنا يبارك في عمرك ويخلينا ليها دايماً".

وتابعت: "لعبتي حلو اوي النهاردة حقيقي فخورة بيكي، ربنا يحفظك يا نور عيني".

وكانت أسما شريف منير، نشرت مقطع فيديو وهي تحلق شعرها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق، وبقي مش صحي خالص، وقررت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي أخده.. أبدأ من جديد، وأحرر نفسي، وأفتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدا بس حسسني بقوة وتفاؤل".