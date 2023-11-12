جولة في منزل زياد برجي الذي يعكس ذوقه الرفيع- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الفنان اللبناني زياد برجي الكثير من الاوقات والفيديوهات والمقاطع خلال قضائه الوقت مع زوجته وولديهما، فمن المعروف ان زياد أب حنون بطبعه، ويحب إبنيه بشكل كبير، ومن خلال هذه الصور والمقاطع، يشارك ديكور منزله اللافت والذي يعكس ذوقه الرفيع.

إمرأة تروي معاناتها لـ عبد المجيد عبدالله بعد طلاقها في حفلته بالرياض - بالفيديو



يغلب الستايل المودرن على اختياره للألوان والأثاث، لكن ما هو أكيد، أن زياد جعل من منزله مكاناً يرتاح فيه، ويجد فيه السعادة بعيداً عن أجواء الفن والحفلات والسهرات، خصوصاً أن حياة الفنان بالاجمال، تكون كلها زحمة وضجيج وفيها أناس كثيرون من حوله.

من خلال هذه الصور، نلاحظ ديكور منزل زياد، فهل أعجبكم؟



