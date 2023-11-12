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ميرنا وليد - بيروت - يشارك الفنان اللبناني زياد برجي الكثير من الاوقات والفيديوهات والمقاطع خلال قضائه الوقت مع زوجته وولديهما، فمن المعروف ان زياد أب حنون بطبعه، ويحب إبنيه بشكل كبير، ومن خلال هذه الصور والمقاطع، يشارك ديكور منزله اللافت والذي يعكس ذوقه الرفيع.
يغلب الستايل المودرن على اختياره للألوان والأثاث، لكن ما هو أكيد، أن زياد جعل من منزله مكاناً يرتاح فيه، ويجد فيه السعادة بعيداً عن أجواء الفن والحفلات والسهرات، خصوصاً أن حياة الفنان بالاجمال، تكون كلها زحمة وضجيج وفيها أناس كثيرون من حوله.
من خلال هذه الصور، نلاحظ ديكور منزل زياد، فهل أعجبكم؟
كانت هذه تفاصيل خبر جولة في منزل زياد برجي الذي يعكس ذوقه الرفيع- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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