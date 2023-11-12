شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال: قدمت الست الشقيانة كثيرا لكن في "ورق التوت" بزاوية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة صفاء جلال عن سعادتها لنجاح دورها في مسلسل ورق التوت الذى يعرض حاليا على قناة cbc، وقالت في تصريحها لـ"الخليج 365": أنا سعيدة بتفاعل الجمهور مع دورى بالمسلسل، مشيرة إلى أن الجمهور حينما يلتقى بها في كل مكان يثنى على أدائها، لافتة إلى أنها تفرح وكأنها أول مرة تشارك في أعمال درامية.

وأضافت، أن الورق شدها من البداية، وأنها قدمت شخصية الست "الشقيانة" أكثر من مرة من قبل لكن المخرج حسام علي نجح أن يخرجها بشكل مميز ومختلف عما قدمته من قبل.

وقدمت الفنانة صفاء جلال أداء لافت في مسلسل "ورق التوت"، خاصة في المشهد الذي جمعها بابنتها، حيث أخبرت صفاء ابنتها في المسلسل انها حامل لتنهار بعدها خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيش فيها.

يتواصل عرض مسلسل "ورق التوت" على قناة cbc حيث شهدت الحلقات الماضية تفاعلا من الجمهور مع أحداث الحلقات لاسيما بسبب القضايا الاجتماعية الهامة التي يناقشها العمل، إذ يتناول قضايا التحرش الجنسي، التنمر، تحديد النسل، الختان، العنف الأسري، المشاكل الطبقية، الجهل، الاضطراب النفسي، وغيرها من القضايا المجتمعية في مصر بشكل درامى لا يخلو من التشويق.

ويطرح المسلسل هذه القضايا الاجتماعية الهامة والحساسة والتي تهم الشباب بشكل أكبر، من خلال شخصيات الأبطال، حيث إن لكل بطل قصة مختلفة عن الآخر ولكن الرابط بينهم هو الرغبة في التمثيل، وتكشف الأحداث قصة كل شخص ومعاناته من شيء ما سواء في شخصيته أو ما عائلته أو أمور أخرى، إضافة إلى دمخ قصص أخرى اجتماعية ورومانسية خلال الخطوط الدرامية للمسلسل.

"ورق التوت" تدور معظم أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، الذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافض للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

يعرض مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.